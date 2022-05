Σε όλη την Ουκρανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης συνεχίζονται οι έρευνες για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία εξήγησε ο Ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς δεσμεύθηκε ότι τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία θα αποτελέσουν αντικείμενο ποινικών διώξεων και ότι οι φρικαλεότητες που έχουν διαπραχθεί αφότου εισέβαλε στη χώρα ο ρωσικός στρατός την 24η Φεβρουαρίου «δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

Στο πλαίσιο συνέντευξής του που δημοσίευσε χθες η ιταλική εφημερίδα La Stampa, ο κ. Ρεντέρς διευκρίνισε πως ένδεκα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει να διενεργούν έρευνες για εγκλήματα πολέμου και έχουν ταυτοποιήσει πάνω από 600 υπόπτους μέχρι στιγμής.

