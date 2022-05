Φουντώνουν οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Φήμες, που μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αναπαράγονται με φρενήρεις ρυθμούς, και τις οποίες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υποβάθμισε, επικαλούμενος την «άριστη» υγεία του Πούτιν.

Δημοσίευμα του περιοδικού New Lines υποστηρίζει ότι ο 69χρονος πρόεδρος της Ρωσίας έχει καρκίνο του αίματος. Ο παραπάνω ισχυρισμός βασίζεται σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχει το περιοδικό και σε αυτό φέρεται να μιλά ένας Ρώσος ολιγάρχης με στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο και να περιγράφει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «πολύ άρρωστος με καρκίνο του αίματος».

.@michaeldweiss obtained a recording of an oligarch close to the Kremlin saying Vladimir Putin is “very ill with blood cancer.” Is this the truth, a rumor or clever disinformation intended to make a paranoid dictator look ripe for removal? @newlinesmag https://t.co/BjmQXlel8u

— New Lines Magazine (@newlinesmag) May 12, 2022