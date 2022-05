Την ώρα που ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις επιτίθεντο στους εκατοντάδες Παλαιστίνιους που συνόδευαν την δολοφονημένη δημοσιογράφο του Αλ Τζαζίρα στην τελευταία της κατοικία, ένας ισραηλινός στρατιώτης έχανε τη ζωή του κοντά στην πόλη Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού δικτύου στα παλαιστινιακά εδάφη δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τις ισραηλινές δυνάμεις την ώρα που κάλυπτε συγκρούσεις στη Τζενίν.

Η Σιρίν Αμπού Άκλεχ πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην ανατολική Ιερουσαλήμ για να αποτίσουν φόρο τιμής στη γυναίκα που πυροβολήθηκε.

Έκρυθμο ήταν, την Παρασκευή, το σκηνικό στον περίβολο του νοσοκομείου Σαν Ζοζέφ της Ιερουσαλήμ κατά την έξοδο του φερέτρου με τη σορό της δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ όταν η ισραηλινή αστυνομία διέλυσε το πλήθος που κρατούσε παλαιστινιακές σημαίες.

A closer video showing how the coffin carrying Shireen Abu Aqleh’s body fell during the barbaric Israeli attack on her funeral. pic.twitter.com/HHH2zmJ9sj

Πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο Palestine TV δείχνουν το φέρετρο της δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα, που σκοτώθηκε προχθές Τετάρτη στη διάρκεια μιας ισραηλινής επιδρομής στη Δυτική Όχθη, να κινδυνεύει να πέσει στο έδαφος ενώ Ισραηλινοί στρατιώτες αστυνομικοί εφορμούν στο πλήθος.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τις ισραηλινές δυνάμεις να εισορμούν στον περίβολο του νοσοκομείου στην κατεχόμενη και προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα πως δεν είναι δυνατό προσώρας να προσδιοριστεί η προέλευση των πυρών που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα Σιρίν Αμπού Άκλεχ, που είχε επίσης και την αμερικανική υπηκοότητα, κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στη Δυτική Όχθη προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνάς του.

Even in her death: Israel attacks Shireen Abu Akleh’s coffin and the mourners carrying it.

Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/0Qa6U4b7HR

