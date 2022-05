Οι Σίξερς ηττήθηκαν από τους Μαϊάμι Χιτ στη Φιλαδέλφεια και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των πλέι-οφ του ΝΒΑ, όμως αυτό δεν ήταν το μοναδικό άσχημο για τον Ντάνι Γκριν.

Ο γκαρντ/φόργουορντ της ομάδας του Ντοκ Ρίβες υπέστη έναν τρομακτικό τραυματισμό στο ματς έπειτα από σύγκρουσή του με τον Τζοέλ Εμπίιντ και αποχώρησε υποβασταζόμενος για το νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα βγήκαν και δεν ήταν καλά για τον τρεις φορές πρωταθλητή, καθώς οι φόβοι των γιατρών επιβεβαιώθηκαν μιας και ο παίκτης υπέστη ρήξη χιαστού και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες.

Ο Γκριν έχει ακόμα έναν χρόνο να απομένει στο συμβόλαιό του με τους Σίξερς, το οποίο και θα του αποφέρει το ποσό των 10.000.000 δολαρίων.

Danny Green was helped off the court with an apparent leg injury after colliding with Joel Embiid. pic.twitter.com/CJUNkS0eQZ

— ESPN (@espn) May 12, 2022