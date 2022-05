Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον νέο Αμερικανό πρέσβη, Τζορτζ Τσούνη, στην πρώτη του βόλτα στην Πλάκα.

Ο ομογενής, που αντικατέστησε τον Τζέφρι Πάιατ, περπατούσε μαζί με την μητέρα του στην Πλάκα, όταν συνάντησε τυχαία έναν συγγενή του.

«Χάρηκα πολύ που έπεσα πάνω σε έναν συγγενή μου, τον Περικλή, από το χωριό μου τον Πλάτανο, στην πρώτη μου απογευματινή έξοδο στην Πλάκα! Είναι υπέροχο που γύρισα! Εδώ είμαστε με τη μητέρα μου, την Ελένη», γράφει ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ, στην ανάρτησή του στο Twitter, που συνοδεύεται και από τη σχετική φωτογραφία.

Great to run into a relative, Pericles, από το χωριό μου τον Πλάτανο, on my first evening out in Plaka! So wonderful to be back! Here we are with my mom Eleni. #Platanos pic.twitter.com/1GXc2fmH9Z

— U.S. Ambassador Greece (@USAmbassadorGR) May 8, 2022