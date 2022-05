Μία γυναίκα στη Σανγκάη βρήκε καταφύγιο σ’ έναν τηλεφωνικό θάλαμο επί ένα μήνα. Μαζί της είχε και τον σκύλο της. Για να τηρήσει το αυστηρό και παρατεταμένο lockdown που επέβαλαν οι αρχές της πολυπληθέστερης πόλης της Κίνας για την αναχαίτιση του νέου κύματος της πανδημίας, η γυναίκα εξασφάλισε μία στέγη, έστω κι αν χωρούσε οριακά με το κατοικίδιό της.

Όπως αναφέρουν στο Twitter οι κάτοικοι της περιοχής που ανέβασαν σχετικές φωτογραφίες στα social media, η άγνωστη γυναίκα δεν είχε μέρος να μείνει αλλά ούτε και χρήματα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα όταν η κυβέρνηση της Σανγκάης επέβαλε σκληρό lockdown με τους πολίτες να είναι υποχρεωμένοι να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους πάνω από ένα μήνα προκειμένου να μπει φρένο στην αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊόυ.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την New York Post, είναι μετανάστρια εργάτρια γύρω στα 50 . Έζησε στον χώρο του τηλεφωνικού θαλάμου επί ένα μήνα, έβγαζε καθημερινά για λίγο τον σκύλο της βόλτα και αέριζε την κουβέρτα της στον ήλιο.

During Shanghai’s lockdown, a woman and a dog lived in a phone booth in Shanghai for a month. She was expelled by police on April 29, 2022. Now she has been found by reporters, and she and her dog are safe.#shanghai #ChinaLockdown #china #COVID19 #Omicron pic.twitter.com/r2L74IN2KX

— Pillar Sen (@PillarVonSen) May 4, 2022