Το Κίεβο έγινε χθες Πέμπτη στόχος ρωσικών βομβαρδισμών (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), στη διάρκεια της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν σημαντικές ζημιές σε κτίριο που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ επί τόπου είχαν σπεύσει σωστικά συνεργεία και αστυνομικοί.

«Αυτό λέει πολλά για την αληθινή στάση της Ρωσίας απέναντι στους διεθνείς θεσμούς, για τις προσπάθειες των ρώσων ηγετών να ταπεινώσουν τον ΟΗΕ και όλα όσα πρεσβεύει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για «πέντε πυραύλους» που έπληξαν την πρωτεύουσα «λίγο μετά το τέλος των συζητήσεων» με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είμαστε ασφαλείς», ανέφερε εκπρόσωπος του ΟΗΕ στους δημοσιογράφους και μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μέσω WhatsApp συμπλήρωσε: «Είναι μια εμπόλεμη ζώνη, αλλά είναι σοκαριστικό που αυτό συνέβη κοντά στο σημείο όπου βρισκόμασταν».

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, πυρκαγιά ξέσπασε ύστερα από βομβαρδισμούς σε κτιριακό συγκρότημα 25 ορόφων, του οποίου οι δύο πρώτοι όροφοι υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν πέντε ενοίκους, ανέφεραν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram δύο επιθέσεις στη συνοικία Σεφτσενκόβσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Για «αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας» έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία ανέφερε ότι οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν με πυραύλους Κρουζ.

«Με αυτή την αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας, η Ρωσία αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο», υπογράμμισε.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2022