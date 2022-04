Η Βρετανία συνεχίζει να εξοπλίζει την Ουκρανία, παρά τις απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε τα τελευταία στοιχεία για τη στρατιωτική βοήθεια που αποστέλλεται στην Ουκρανία εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότεροι από 5.000 αντιαρματικοί πύραυλοι έχουν σταλεί στις ουκρανικές δυνάμεις.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στείλει 4,5 τόνους εκρηκτικών και πέντε συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή του, το βρετανικό υπουργείο ανέφερε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια, καθώς η Ουκρανία πολεμά την παράνομη εισβολή του προέδρου Πούτιν».

The UK continues to provide military aid, as Ukraine fights President Putin’s illegal invasion. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022