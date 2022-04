Σφίγγουν τον κλοιό οι ρωσικές δυνάμεις με τις συγκρούσεις να εντείνονται σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Ρωσικές μονάδες κλιμακώνουν τις συγκρούσεις κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας.

Η Ρωσία πραγματοποιεί επιχειρήσεις επίθεσης κοντά στην περιοχή Ζαρίσνε. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να προελάσουν γύρω από την πόλη Ρουμπίζνε στην περιοχή Λουχάνσκ. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και γύρω από την πόλη Ποπάσνα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του επιτελείου, μέρος της πόλης αυτής ήδη ελέγχεται από τα ρωσικά στρατεύματα.

Διεξάγονται επίσης σφοδρές συγκρούσεις γύρω από την Μαργίνκα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ρωσικές μονάδες προσπάθησαν να προελάσουν εκεί με την υποστήριξη πυροβολικού.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) δεν μπορούσε να διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες για το μέτωπο του πολέμου.

Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη, όπου ο δήμαρχος απηύθυνε νέα έκκληση για «πλήρη εκκένωση» της πόλης.

Η Ρωσία ισχυρίζεται πως η Μαριούπολη έχει καταληφθεί όλη, εκτός από το εργοστάσιο Αζοφστάλ, για το οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν να έχει δώσει εντολή να αποκλειστεί από τον στρατό καθώς εκεί βρίσκονται Ουκρανοί μαχητές.

«Χρειαζόμαστε μόνο ένα πράγμα – την πλήρη εκκένωση του πληθυσμού. Περίπου 100.000 άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη», ανέφερε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο στην εθνική τηλεόραση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Στο μεταξύ, για παγιδευμένους αμάχους, νεκρούς και τραυματίες, κάτω από κτήρια που έχουν καταρρεύσει στο εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, κάνει λόγο Ουκρανός μαχητής που βρίσκεται στο σημείο.

Σε συνέντευξη στο BBC, ο υποδιοικητής Σβιατοσλάβ Παλαμάρ από το εθνικιστικό τάγμα του Αζόφ ισχυρίζεται πως οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν συνεχώς το εργοστάσιο.

Όπως αναφέρει στο βρετανικό δίκτυο: «Όλα τα κτήρια στο Αζοφστάλ έχουν καταστραφεί. Ρίχνουν βόμβες που καταστρέφουν αποθήκες και προκαλούν τεράστιες ζημιές. Έχουμε τραυματίες και νεκρούς μέσα στις αποθήκες. Μερικοί άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτήρια».

Για τους αμάχους στο εργοστάσιο χαλυβουργίας αναφέρει πως: «Βρίσκονται σε υπόγεια όπου στο καθένα έχουν βρει καταφύγιο 80-100 άτομα, αλλά δεν είναι σαφές πόσοι είναι συνολικά, καθώς ορισμένα κτήρια είχαν καταστραφεί και οι μαχητές δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτά λόγω των βομβαρδισμών», επισήμανε.

Όπως επισημαίνει ωστόσο το BBC, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι περιγραφές που μιλάνε για έως 9.000 αμάχους που έχουν χάσει τη ζωή του και είναι θαμμένοι σε έναν ομαδικό τάφο.

Οι νέες δορυφορικές εικόνες προέρχονται από την περιοχή Manhush, κοντά στη Μαριούπολη, με τους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι οι Ρώσοι έφτιαξαν έναν ακόμα ομαδικό τάφο, προκειμένου να θάψουν περισσότερες από 200 νέες σορούς.

«Στο χωριό Manhush, οι εισβολείς μπορεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοίκους της Μαριούπολης. Σε αυτό συνηγορεί η σύγκριση με δορυφορικές φωτογραφίες ενός ομαδικού τάφου στην Μπούτσα, όπου βρέθηκαν 70 σοροί. Σε φωτογραφίες της 9ης Απριλίου από την Maxar, ο χώρος της ομαδικής ταφής στο Μανχούς είναι 20 φορές μεγαλύτερος. Οι κατακτητές έσκαβαν διαρκώς και έθαβαν πτώματα τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές μας αναφέρουν ότι σε τέτοιους τάφους οι σοροί κείτονται σε διαφορετικά επίπεδα (στρώματα)», αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Telegram.

