Τις 56 ημέρες έχει φτάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον πρώην Βρετανό πρέσβη στη χώρα, Λέι Τέρνερ να είναι απαισιόδοξος σχετικά με το πότε θα τερματιστούν οι συγκρούσεις.

Ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στην Ουκρανία μίλησε στον Κέι Μπέρλι του Sky News, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις ξεκινούν τη νέα επίθεση τους στα ανατολικά.

Ο Τέρνερ είπε ότι ο κόσμος βλέπει μια «μακρόχρονη σύγκρουση» και ότι θα ήταν σημαντικό για τη Δύση να συνεχίσει να παρέχει όπλα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, είπε ότι είναι «απαραίτητο» να συνεχίσουμε να μιλάμε με τη Ρωσία και να «προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ανοιχτούς δρόμους για να αποτρέψουμε περισσότερους θανάτους σε αυτόν τον απίστευτα αιματηρό πόλεμο».

«Ο ουκρανικός λαός έχει υποφέρει πάρα πολύ και συνεχίζει να υποφέρει. Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώνονται από όσο μπορούμε να δούμε κάθε μέρα», τόνισε.

«Ρωσικές οικογένειες σε όλη τη χώρα χάνουν επίσης τους γιους τους, αν και ο πόνος τους δεν είναι συγκρίσιμος με αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία», σημείωσε.

«Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουμε μια έξοδο. Η δυσκολία είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατο να δούμε οποιαδήποτε λύση σε αυτή τη σύγκρουση που θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές».

'Almost impossible to see a resolution that satisfies both sides' says @RLeighTurner, as Putin can't accept an outcome that «doesn't give Russia more land» and Ukraine is unlikely to accept one that does.

