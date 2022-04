Μεγάλη έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου, στη συνοικία Μπέγιογλου σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκενώνουν την περιοχή.

Η έκρηξη σημειώθηκε υπογείως, σε σωλήνες φυσικού αερίου.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη αναφερθεί δέκα τραυματίες.

Για τη ώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το αν υπάρχουν νεκροί.

A powerful #explosion occured in #Istanbul

According to media reports, at least 10 people were injured pic.twitter.com/QmSAi94Wet

— International Updates #Exclusive (@ImSandeepbhati) April 18, 2022