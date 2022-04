Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα και οι ομόλογοί του της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Κίεβο όπου θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του Ντούντα.

Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν επισκεφθεί την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

«Κατευθυνόμαστε στο Κίεβο με ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικής στήριξης και στρατιωτικής βοήθειας», έγραψε σήμερα στο Twitter ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα μαζί με μια φωτογραφία των τεσσάρων προέδρων δίπλα σε ένα τρένο.

On our way to Kyiv, to a city that has suffered terribly due to Russian war since my last visit. Together with Presidents @AndrzejDuda, @GitanasNauseda & @valstsgriba we visit #Ukraine to show strong support to 🇺🇦 people, will meet dear friend President @ZelenskyyUa #SlavaUkraini pic.twitter.com/NPUqPize1R

— Alar Karis (@AlarKaris) April 13, 2022