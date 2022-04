Το φετινό Διεθνές Φόρουμ Αρκτικής άρχισε στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα. Όμως η προσέλευση ήταν σαφώς μικρότερη από προηγούμενες συναντήσεις…

Επτά από τις οκτώ χώρες μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου, ήτοι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Σουηδία -όλες δηλαδή πλην της Ρωσίας, που ασκεί από πέρυσι την εκ περιτροπής διετή προεδρία του οργάνου- είχαν προαναγγείλει μποϊκοτάζ των μελλοντικών συνεδριάσεων, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη διακοπή της συνεργασίας στα 26 χρόνια λειτουργίας του διακυβερνητικού αυτού φόρουμ, που εποπτεύει μια σειρά κρίσιμων «περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών» ζητημάτων για την Αρκτική.

Μια ολοένα και μεγαλύτερης γεωπολιτικής σημασίας περιοχή, όπου ο ορυκτός πλούτος της και το εύθραυστο σύστημα διακυβερνητικής συνεννόησης την καθιστούν πρόσφορο έδαφος για συνεργασία, αλλά και για συγκρούσεις.

Ήδη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι βλέψεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ έχουν ανεβάσει το «θερμόμετρο» της γεωπολιτικής έντασης ακόμη και στο παγωμένο Αρκτικό Κύκλο.

Ένα νέο επίκεντρο διεκδικήσεων, εν προκειμένω μεταξύ των οκτώ κρατών μελών του Συμβουλίου που έχουν εδάφη στην ζώνη αυτή, αλλά πλέον και πιο απομακρυσμένων χωρών όπως η Κίνα, που ισχυρίζεται ότι αποτελεί «ημιαρκτική χώρα».

Στις αρχές του μήνα, εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η Επιστημονική Εβδομάδα και η Σύνοδος Παρατήρησης της Αρκτικής (AOS), που γίνεται κάθε δύο χρόνια και τώρα διεξήχθη στην πόλη Τρούμσε του νορβηγικού βορρά.

Ήταν επίσης η πρώτη φορά στα χρονικά τους που αποκλείστηκαν οι εκπρόσωποι της Ρωσίας.

Στη σχετική ανακοίνωση, η Εκτελεστική Επιτροπή επαναβεβαίωσε μεν τη δέσμευσή της για «ειρηνική επιστημονική συνεργασία μεταξύ των εθνών». Πλην όμως τόνισε ότι αυτή «δεν μπορεί να προχωρήσει κανονικά», λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επρόκειτο για μια έμπρακτη διαμαρτυρία για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Μόσχα.

Δεδομένου όμως ότι ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι, τυπικά, είναι «η ενίσχυση της διεθνούς επικοινωνίας και ο συντονισμός των προσπαθειών… μετριασμού των ραγδαίων κλιματικών προκλήσεων», παραμένει αμφίβολο εάν η δυτική απομόνωση της Ρωσίας -που έχει τη μισή ακτογραμμή της Αρκτικής- εμπεριέχει περισσότερους κινδύνους, παρά οφέλη για μια από τις πλέον ευάλωτες περιοχές του πλανήτη στην κλιματική αλλαγή.

