Σήμερα δεν ήταν δυνατό να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ιρίνα Βερέστσουκ, κατηγορώντας τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής για παραβίαση κατάπαυσης του πυρός και για τον αποκλεισμό λεωφορείων που απομάκρυναν αμάχους.

Σε δήλωσή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram η Βερέστσουκ προσθέτει ότι οι αρχές θα εργαστούν για να ξανανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι το ταχύτερο δυνατό.

Στο μεταξύ ο δήμαρχος της Μαριούπολης, της σημαντικής πόλης-λιμάνι στην νότια Ουκρανία, Βαντίμ Μποϊτσένκο, δήλωσε σήμερα σε τηλεοπτικά δίκτυα ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι παραμένουν στην πόλη, αναμένοντας την απομάκρυνσή τους.

Παράλληλα η υπηρεσία πληροφοριών των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε σήμερα ότι ο διορισμός από τη Ρωσία του στρατηγού Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ στη θέση του διοικητή για τον πόλεμο στην Ουκρανία αντανακλά την προσπάθεια της Μόσχας να ενισχύσει την κεντρική διοίκηση και έλεγχο των στρατιωτικών της ενεργειών.

Η αδυναμία της Ρωσίας να εξασφαλίσει τη συνοχή και να συντονίσει την στρατιωτική δραστηριότητα έχει δημιουργήσει εμπόδια στην εισβολή της στην Ουκρανία μέχρι σήμερα, προσθέτει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε τακτική ενημέρωσή του μέσω Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/72z5bPsjSC

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/I3B0nmROkx

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 13, 2022