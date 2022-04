Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επικράτηση στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας πραγματοποιεί ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού ΒFM, συγκεντρώνει το 28,5% των ψήφων έναντι 24,2% της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν.

Έτσι λοιπόν, οι δυο τους θα αναμετρηθούν στον 2ο γύρο των εκλογών στις 24 Απριλίου.

Στις πρώτε τους δηλώσεις ο Μακρόν αφού ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν, αλλά και το επιτελείο του που στάθηκε στο πλευρά του καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους λέγοντας πως «η εμπιστοσύνη που μου δείξατε με τιμά, με υποχρεώνει και με δεσμεύει».

Παράλληλα, έδωσε σύνθημα νίκης εν όψει του β’ γύρου λέγοντας πως «θα δουλέψουμε για ένα μεγάλο όραμα για τη χώρα μας».

Στη συνέχεια ζήτησε και από όσους δεν τον ψήφισαν να σταθούν στο πλευρό του στον β’ γύρο και να βάλουν «φρένο» στην ακροδεξιά, σύμφωνα με το Reuters. Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε σαν προσωπικό του στόχο να πείσει όσους απείχαν ή στράφηκαν σε ακραίες «φωνές» όπως αυτή της Λεπέν και του Ζεμούρ.

Ακόμα, διευκρίνισε πως θα απευθυνθεί σε όλους όσοι θέλουν να δουλέψουν για τη Γαλλία, ενώ κάλεσε όλους τους γάλλους πολίτες να βασιστούν πάνω του.

Η Γαλλία και η Ευρώπη βρίσκονται σε μια καθοριστική στιγμή, τόνισε για να καταλήξει με το κλασικό «ζήτω η Γαλλία».

Από την πλευρά της η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι θα βάλει τη Γαλλία «σε τάξη» μέσα σε πέντε χρόνια.

«Όλοι όσοι δεν ψήφισαν σήμερα για τον Μακρόν επιθυμούν να βρεθούν σε αυτήν την επανένωση. Θέλω αυτές οι 15 ημέρες που έρχονται, να υπάρχει μία τίμια συζήτηση. Απευθύνομαι στον κάθε Γάλλο ψηφοφόρο για να μπορούμε να αποφασίσουμε για όλα τα θέματα, ως πρόεδρος όλων των Γάλλων. Στις 24 Απριλίου παίρνουμε αποφάσεις για τα επόμενα πέντε χρόνια, που θα δεσμεύουν τη Γαλλία για τα επόμενα πενήντα χρόνια, στη μετανάστευση, τον στρατό, το διπλωματικό μέτωπο. Μετά το δεύτερο γύρο, θέλω να είμαι η πρόεδρος όλων των Γάλλων» είπε.

«Αυτό που διακυβεύεται είναι η κοινωνική επιλογή πολιτισμού. Από την ψήφο σας εξαρτάται η θέση που θέλουμε να δώσουμε στα άτομα αντί του χρήματος. Τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε δικαιώματα. Από την ψήφο σας θα εξαρτηθούν οι πολιτικές αποφάσεις της επόμενης πενταετίας. Στόχος μου να είναι η Γαλλία χώρα ειρήνης. Να είναι κυρίαρχη. Θα ελέγξω τη μετανάστευση αφουγκραζόμενη τους πάντες» συμπλήρωσε.

#LIVE 🔴: «I will fight for the interests of French men and women. I will ensure security for all by listening to what is happening,» said @MLP_officiel after she made it to the second round of the #presidentielles2022 ⤵️ pic.twitter.com/LzOA4XJ9Fy

— FRANCE 24 English (@France24_en) April 10, 2022