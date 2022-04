Η φωτογραφία δείχνει τον βουβό πόνο ενός 6χρονου παιδιού που μέχρι πριν από λίγες ώρες κούρνιαζε στην αγκαλιά της μητέρας του και ένιωθε ασφαλές, την ώρα που έσκαγαν οι βόμβες γύρω. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Η μητέρα του είναι νεκρή. Στην πόλη Μπούκα στην Ουκρανία.

Το παιδί αρνείται να απομακρυνθεί από εκείνη. Πηγαίνει στον πρόχειρα σκαμμένο τάφο της και κάθεται μαζί της με τις ώρες. Ο τάφος είναι στην αυλή του σπιτιού τους. Που κάποτε έσφυζε από ζεστασιά και χαρούμενες φωνές.

Ο μικρούλης κάθε πρωί βγαίνει στην αυλή και αφήνει ένα ποτήρι γάλα επάνω στον φρεσκοσκαμμένο τάφο. Για να το πιει η μαμά του. Το μεσημέρι πηγαίνει και αφήνει τρόφιμα και φαγητά. Κάθε ώρα πάει στον τάφο της μαμάς του, αυτός και ο αδερφός του. Είναι το δράμα των μικρών παιδιών μέσα στον πόλεμο.

Την φωτογραφία ανέβασε ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μιχάιλο Ποντόλιακ ο οποίος έγραψε στο twitter: «Η εξέλιξη της ρωσικής προπαγάνδας. Πρώτα μπήκαν για να «ελευθερώσουν» τους Ουκρανούς από τους Ναζί. Τώρα λένε ότι οι περισσότεροι Ουκρανοί είναι Ναζί και πρέπει να τιμωρηθούν. Κινητά κρεματόρια, ομαδικοί τάφοι, δολοφονίες εθνοτήτων στο κέντρο της Ευρώπης. Συγγνώμη, κύριε Τσόρτσιλ, ο κόσμος απέτυχε ξανά»

Evolution of 🇷🇺 propaganda. First, they entered to «free» Ukrainians from the Nazis. Now they say that most of 🇺🇦 are Nazis and should be punished. Mobile crematoriums, mass graves, ethnic murders in the center of Europe. Sorry, Mr. Churchill, the world screwed up again. pic.twitter.com/MjQILI9Y0i

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 5, 2022