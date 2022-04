Ο Λιθουανός σκηνοθέτης Μάντας Κβενταραβίτσιους σκοτώθηκε στη Μαριούπολη στην Ουκρανία.

Ο 45χρονος Κβενταραβίτσιους ήταν γνωστός για το ντοκιμαντέρ του «Mariupolis».

Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2016.

⚡️ Lithuanian filmmaker Mantas Kvedaravicius killed in Mariupol.

Kvedaravicius, 45, was best known for his documentary “Mariupolis,” which premiered at the 2016 Berlin International Film Festival.

📸: International Film Critics’ Week pic.twitter.com/nmW4KFk4N7

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 3, 2022