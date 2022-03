Ο πρώην διοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Πολωνίας, στρατηγός Βάλντερμαρ Σκρίπτσακ, σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό κανάλι Super Express παρουσίασε τις αξιώσεις της Βαρσοβίας στο Καλίνινγκραντ, γράφει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, τις οποίες όχι μόνο υποστήριξε η Ουκρανία αλλά και τις συνέδεσε με την έκβαση της ρωσικής εισβολής στο έδαφός της.

Ο Βάλντερμαρ Σκρίπτσακ δήλωσε ότι η Περιφέρεια του Καλίνινγκραντ είναι περιοχή «υπό ρωσική κατοχή από το 1945». Στη συνέχεια, τόνισε ότι αυτό το έδαφος δεν ήταν ποτέ ρωσικό, και ανήκε ιστορικά στην Πρωσία και την Πολωνία. «Τώρα θα άξιζε να τα ζητήσετε όπως παλιά για τα Ανακτηθέντα Εδάφη» είπε.

«Ισως αξίζει να ζητήσετε αυτήν την περιοχή του Καλίνινγκραντ, η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι μέρος της επικράτειας της Πολωνίας. Εχουμε το δικαίωμα να θέτουμε αμφισβητήσεις για την περιοχή που κατέχει η Ρωσία» πρόσθεσε ο στρατηγός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περιφέρεια του Καλίνινγκραντ «δεν έχει στρατιωτική σημασία».

The former commander of the Land Forces of the Polish Army General Waldemar Skrzypczak saying that Kaliningrad has been under Russian occupation since 1945.

He says it was originally part of Prussia and Poland, so Poland has a legal right to claim it.pic.twitter.com/eDdEWJlJ5Y

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2022