Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε ότι η πόλη του βρίσκεται «στα χέρια των κατακτητών» μετά από εβδομάδες πολιορκίας από τις ρωσικές δυνάμεις που ισοπέδωσαν την πόλη, άφησαν άγνωστο αριθμό αμάχων νεκρών και ανάγκασαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Δεν είναι όλα στη δύναμή μας» είπε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο, δήμαρχος της Μαριούπολης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN. «Δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε στα χέρια των κατακτητών».

Ο Μποϊτσένκο ζήτησε την πλήρη εκκένωση του εναπομείναντος πληθυσμού της Μαριούπολης, η οποία είχε πληθυσμό πάνω από 400.000 προτού η Ρωσία ξεκινήσει την εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αμερικανικού δικτύου, περίπου 160.000 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, όπου είναι αδύνατο να ζήσουν επειδή δεν υπάρχει νερό, ηλεκτρισμός, θερμότητα, σύνδεση» είπε και πρόσθεσε:

«Και είναι πραγματικά τρομακτικό».

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν ενεργές μάχες εντός της πόλης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις εμπόδισαν ανθρωπιστικές αυτοκινητοπομπές να πλησιάσουν ή να εξέλθουν με ασφάλεια από την πόλη.

Ένας φιλορώσος ηγέτης των αυτονομιστών, δήλωσε την Κυριακή είπε ότι περίπου 1.700 κάτοικοι της Μαριούπολης «εκκενώνονται» καθημερινά από την πόλη και τα περίχωρά της, αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι Ρώσοι στην πραγματικότητα πραγματοποιούν αυτό που περιγράφουν ως βίαιη απέλαση χιλιάδων στη Ρωσία.

«Χρειαζόμαστε πλήρη εκκένωση από τη Μαριούπολη» δήλωσε ο Μποϊτσένκο.

«Η πιο σημαντική αποστολή μας σήμερα είναι να σώσουμε κάθε ζωή… Και υπάρχουν ελπίδες ότι θα τα καταφέρουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν 26 λεωφορεία που πρέπει να πάνε στη Μαριούπολη για να εκκενώσουν, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λάβει άδεια να κινηθούν. Και αυτό το παιχνίδι παίζεται κάθε μέρα. Ένα κυνικό παιχίδι, το οποίο στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Οι οδηγοί μας κάτω από τα πυρά προσπαθούν να φτάσουν στα σημεία όπου μπορούν να παραλάβουν τους κατοίκους της Μαριούπολης και περιμένουν με την ελπίδα ότι θα έχουν τέτοια ευκαιρία. Αλλά η Ρωσική Ομοσπονδία παίζει μαζί μας από την πρώτη μέρα».

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή δίνουν μια ζοφερή εικόνα για το αποτέλεσμα των εβδομαδιαίων βομβαρδισμών και των μαχών στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 90% των κτιρίων στην πόλη υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων το 60% δέχτηκε ισχυρά πλήγματα και το 40% καταστράφηκε.

Επτά από τα νοσοκομεία της πόλης -το 90% της νοσοκομειακής δυναμικότητας της πόλης- υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τα τρία καταστράφηκαν. Ζημιές υπέστησαν επίσης τρία μαιευτήρια (με ένα να καταστρέφεται), επτά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (με τρία να καταστρέφονται), καθώς και 57 σχολεία και 70 παιδικοί σταθμοί, με 23 και 28 να καταστρέφονται αντίστοιχα.

Ορισμένα εργοστάσια υπέστησαν ζημιές, όπως και το λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, έως και 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη πριν από την περικύκλωσή της και περίπου 150.000 κατάφεραν να φύγουν κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πολιορκίας, περίπου 170.000 άνθρωποι παρέμειναν στην πόλη, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι 30.000 άνθρωποι από τη Μαριούπολη οδηγήθηκαν στη Ρωσία.

