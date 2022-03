Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ. Το λιμάνι του Μπερντιάνσκ βρίσκεται περίπου 75 χλμ βορειοδυτικά της Μαριούπολης, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν χτυπηθεί πλοίο του ρωσικού ναυτικού, αποθήκες πυρομαχικών και δεξαμενές.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Gerashchenko, δήλωσε ότι ένα μεγάλο ρωσικό πλοίο, το «Orsk», του στόλου της Μαύρης Θάλασσας καταστράφηκε, επικαλούμενος το ουκρανικό ναυτικό ενημέρωση στο κανάλι του στο Telegram νωρίς σήμερα το πρωί.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022