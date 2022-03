Ο κινέζος αξιωματούχος ακολούθησε την… αφαιρετική μέθοδο ανάλυσης, διαγράφοντας όλες τις περιοχές του πλανήτη που δεν ανήκουν στη «διεθνή κοινότητα», όρο που χρησιμοποιεί η Δύση για να περιγράψει τον σύγχρονο κόσμο (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Alexander Ermochenko) από τη Μαριούπολη.

Το αποτέλεσμα του εγχειρήματος ανάρτησε στο Twitter: Οπως φαίνεται στον χάρτη που δημιούργησε (κάτω) οι μόνες περιοχές που υπάρχουν στον πλανήτη Γη είναι των ΗΠΑ και του Καναδά, της Δυτικής Ευρώπης και της Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, της Ιαπωνίας, του Ισραήλ και της Ισλανδίας.

Ο χάρτης συνοδεύεται από λεζάντα στην οποία αναγράφεται: «Η “διεθνής κοινότητα” για την οποία ακούς να λέγεται συνέχεια».

Στην ανάρτησή του, επίσης, ο κινέζος αξιωματούχος σημειώνει:

«Είναι μια αλήθεια που αναγνωρίζεται παγκοσμίως, ότι όταν η Δύση μιλάει για “διεθνή κοινότητα” εννοεί:», και ακολουθεί ο χάρτης…

It is a truth universally acknowledged, that when the West talks about the «int’l community», they mean: pic.twitter.com/RZNOwDymX2

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 17, 2022