Νέα ανάρτηση για τις τακτικές των Ρώσων έκανε ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ. Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη Μόσχα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά, όπως φαίνεται, τα «αγκάθια» παραμένουν πολλά.

Ο Ποντόλιακ στην ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει ότι τα πράγματα είναι ρευστά σε όλα τα μέτωπα και γίνονται μάχες σημείο με το σημείο. Ο Ουκρανός διαπραγματευτής κατηγορεί τη Ρωσία ότι δημιουργεί τοπικές παγίδες για τους πολίτες, ενώ κάνει στοχευμένα χτυπήματα σε σημεία όπου κρύβονται πολίτες.

Την ίδια ώρα, κατηγορεί τη Μόσχα για τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στις αποφάσεις για ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ενώ σημειώνει ότι υπάρχουν πληροφορίες για προσπάθειες της Ρωσίας να υποκινήσει εσωτερικές διαμάχες μέσα στην Ουκρανία.

RF tactics. Viscous positional battles on all frontlines. Creation of local traps for civilians. Targeted strikes on objects where civilians are hiding. Maximum delay in decisions on humanitarian corridors. Informational attempts to provoke internal conflicts in our country

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022