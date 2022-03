Πίεση πάνω στη Μολδαβία επιχειρεί να βάλει η Ρωσία με μια κίνηση που έκανε η πρεσβεία της στη χώρα. Σύμφωνα με ό, τι αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, η ρωσική πρεσβεία ζητάει από τους Ρώσους πολίτες που ζουν στη Μολδαβία να της γνωστοποιήσουν παραδείγματα «διακρίσεων» ή «πράξεις βίας» απέναντί τους.

Ως γνωστόν, η Μολδαβία, όπως έχει κάνει γνωστό η ηγεσία της χώρας, φοβάται ότι μπορεί να είναι η επόμενη στη λίστα της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο δημοσιογράφος Μάικλ Μπερντ αναφέρει ότι «οι ντόπιοι φοβούνται ότι αυτά (σ.σ. τα παραδείγματα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη για τη Ρωσία έτσι ώστε να αναπτύξει δυνάμεις για να «προστατέψει» τους Ρώσους που βρίσκονται υπό απειλή».

Ένα από τα ζητήματα που φοβάται η Μολδαβία είναι η ύπαρξη της Υπερδνειστερίας.

Θυμίζουμε ότι το μη αναγνωρισμένο αυτό κράτος είναι ανεξάρτητο (de facto) από τη Μολδαβία από τις 2 Σεπτεμβρίου του 1990, οπότε και διακήρυξε την ανεξαρτησία του υποβοηθούμενο από Ρώσους, Καζάκους και Ουκρανούς εθελοντές, καθώς και τη 14η Ρωσική (πρώην Σοβιετική) Στρατιά, νίκησε τις δυνάμεις της Μολδαβίας στον πόλεμο της Υπερδνειστερίας.

Russian Embassy in #Moldova is asking Russians in the country to mail in examples of «discrimination»

Locals fear this could be used as evidence for RU to deploy forces to «protect» Russians under threat

A small sign of increasing pressure pic.twitter.com/JnJJBMwvdC

— Michael Bird (@MichaelBirdUK) March 17, 2022