Εν μέσω βομβαρδισμών για 20η ημέρα, Μόσχα και Κίεβο θα επιχειρήσουν σήμερα να συνεχίσουν τις συνομιλίες προκειμένου να βρεθεί μία λύση για κατάπαυση του πυρός στην πολύπαθη Ουκρανία.

Οι δύο αντιπροσωπείες που συμμετείχαν χθες, μέσω τηλεδιάσκεψης διέκοψαν τις συνομιλίες αργά το μεσημέρι, ωστόσο ανακοινώθηκε ότι θα συνεχιστούν σήμερα, αφήνοντας έτσι μία αχτίδα αισιοδοξίας για μία θετική έκβαση.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Mykhailo Podoliak, ανάρτησε μια εικόνα από τις συνομιλίες στο Twitter.

«Οι δύο πλευρές εκφράζουν ενεργά τις συγκεκριμένες θέσεις τους. Η επικοινωνία διεξάγεται, ωστόσο είναι δύσκολη. Ο λόγος της διχόνοιας είναι τα πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Η Ουκρανία είναι με τον ελεύθερο διάλογο μέσα στην κοινωνία. Η Ρωσία στέλνει ένα τελεσίγραφο καταστολής της ίδιας της κοινωνίας της», ανέφερε.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022