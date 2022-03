Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι περίπου 12.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μετά την εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου. Ο ουκρανικός στρατός καθημερινά σχεδόν ενημερώνει για τις απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων, με τα ΜΜΕ της χώρας να αναδημοσιεύουν τις ανακοινώσεις του.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, που έχει αναδημοσιεύσει ο Independent, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χάσει, ανάμεσα σε άλλα, 77 αεροπλάνα, 90 ελικόπτερα, 389 τανκς, 150 εκτοξευτές, 1.249 στρατιωτικά οχήματα, δύο πλοία, 617 άλλα οχήματα, 60 βενζινοκίνητα τανκς, 8 UAV και 34 οπλικά συστήματα αεράμυνας.

The indicative estimates of Russia’s losses as of March 14, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/oeGz6cvJJN

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022