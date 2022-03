Στην σοκαριστική παραδοχή ότι χρησιμοποιεί θερμοβαρικά όπλα στην Ουκρανία προχώρησε η Ρωσία, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως αναφέρουν οι βρετανοί «το ρωσικό υπουργείο Άμυνας παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί το οπλικό σύστημα TOS-1A στην Ουκρανία, το οποίο αξιοποιεί τη δύναμη των θερμοβαρικών πυραύλων».

«Αυτό συνδυάζει ένα σύστημα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης με θερμοβαρικά βλήματα για τη δημιουργία εμπρηστικών και εκρηκτικών εφέ» συμπληρώνει.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD

