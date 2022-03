Την παραδοχή ότι αρχικά στην εισβολή στην Ουκρανία πήραν μέρος και έφεδροι έκανε η Ρωσία, αν και μέχρι τώρα έλεγε το αντίθετο.

Το υπουργείο Άμυνας προχώρησε στη συγκεκριμένη παραδοχή, ενώ μέχρι σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριζε ότι είχαν σταλεί στην Ουκρανία μόνο επαγγελματίες στρατιωτικοί και αξιωματικοί.

Το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε, επίσης, ότι ορισμένοι από αυτούς τους φαντάρους είτε έχουν σκοτωθεί, είτε έχουν συλληφθεί, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την είδηση, όπως είναι φυσικό, μεταδίδουν και τα ουκρανικά ΜΜΕ.

