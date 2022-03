Μετά την εγκατάλειψη της IGTV εφαρμογής στα πλαίσια αλλαγής στρατηγικής video περιεχομένου, το Instagram προχώρησε -χωρίς ωστόσο να το ανακοινώσει – στην απόσυρση από το iOS App Store και το Google Play Store ακόμα δύο εφαρμογών του.

Ο λόγος για το Boomerang και το Hyperlapse, εφαρμογές οι οποίες, δεν είναι πλέον διαθέσιμες.

— Matt Navarra (@MattNavarra) March 7, 2022