Ο έφηβος από τη Φλόριντα που βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας ειδησεογραφίας παρακολουθώντας το ιδιωτικό τζετ του Ελον Μασκ, τώρα στρέφει το «βλέμμα» του στα γιοτ των Ρώσων δισεκατομμυριούχων.

Ο Τζακ Σουίνι, πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα, άρχισε να παρακολουθεί τα αεροσκάφη των Ρώσων ολιγαρχών στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα ακολουθεί τα γιοτ τους καθώς οι μεγιστάνες υφίστανται αυξανόμενη πίεση κυρώσεων μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Σουίνι άρχισε να παρακολουθεί τα ιδιωτικά τζετ των υπερπλούσιων της Ρωσίας αφού έλαβε μια σειρά από αιτήματα. Χρησιμοποιώντας μια λίστα με αεροπλάνα που παρακολουθούνται από ένα ιστολόγιο που ονομάζεται “Radar Spots”, δημιούργησε έναν λογαριασμό στο Twitter που έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 390.000 ακόλουθους μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

The latest list is below. Trying to stay the most accurate, red removed green added. pic.twitter.com/WjZV2J9Tib

— Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 2, 2022