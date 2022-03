Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών σχεδιάζει να μην φιλοξενήσει ρωσικές αντιπροσωπείες, «ούτε να αποδεχτεί την παρουσία οποιουδήποτε φορέα που συνδέεται με τη ρωσική κυβέρνηση», όσο συνεχίζεται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Έχει αποφασιστεί, εκτός και αν σταματήσει ο επιθετικός πόλεμος υπό συνθήκες που θα ικανοποιήσουν τον ουκρανικό λαό, να μην υποδεχθούμε επίσημες αντιπροσωπείες από τη Ρωσία ούτε να αποδεχθούμε την παρουσία οποιασδήποτε αρχής συνδεδεμένης με τη ρωσική κυβέρνηση», αναφέρει αναλυτικά το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο, που θα διεξαχθεί φέτος από τις 17 έως τις 28 Μαΐου.

«Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να χαιρετίσουμε το θάρρος όλων εκείνων, στη Ρωσία, διακινδύνευσαν για να διαμαρτυρηθούν για την επίθεση και την εισβολή στην Ουκρανία», συνεχίζουν οι διοργανωτές, απευθυνόμενοι στους «καλλιτέχνες» και «επαγγελματίες του κινηματογράφου ( …) που δεν μπορούν να συνδεθούν με αυτές τις αφόρητες πράξεις και αυτούς που βομβαρδίζουν την Ουκρανία».

Είναι η πρώτη φορά που το Φεστιβάλ, του οποίου θα είναι η 75η διοργάνωση την άνοιξη, τοποθετείται για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

