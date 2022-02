Συνεχίζονται εν τέλει, μετά από ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με τη Ρωσία, οι οποίες διεξάγονται στη Λευκορωσία, κατά τη διάρκεια της 5ης μέρας της ρωσικής εισβολής.

Νωρίτερα, τόσο η ουκρανική ιστοσελίδα Nexta, όσο και διεθνή ΜΜΕ, όπως το Sky News, μετέδιδαν ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών ολοκληρώθηκαν, ωστόσο, όπως φαίνεται αυτό δεν ισχύει.

Σύμφωνα με το Reuters σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, τόνισε ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία συνεχίζονται.

Negotiations between the Ukrainian and Russian delegations are still ongoing. In a few minutes, the third round will begin.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022