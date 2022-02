Νέος βομβαρδισμός έγινε στο Χάρκοβο στην Ουκρανία από τις ρωσικές δυνάμεις τη Δευτέρα το μεσημέρι, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς. Την καταγγελία για τους νεκρούς έκανε το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ukraine’s interior ministry says dozens killed, hundreds injured civilians after massive GRAD shelling of Kharkiv *while negotiations are ongoing». If true, these are the worst faith «negotiations» recent history has seen. pic.twitter.com/rCX4lpj0ZJ — Christo Grozev (@christogrozev) February 28, 2022

Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν τη σφοδρότητα των βομβαρδισμών, με λάμψεις, φωτιές και εκρήξεις να έχουν καταγραφεί στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Russian forces have started using MLRS cluster artillery to indiscriminately attack cities. This shows them bombarding the centre of Kharkiv.🇺🇦 Use of such inaccurate and indiscriminate weapons in a civilian area very probably constitutes a war crime.pic.twitter.com/5ykQzLZnBD — Jimmy (@JimmySecUK) February 28, 2022

Reportedly video from Kharkiv. Possibly an air strike from one of the Su-34 bombers. https://t.co/amU93xZJ1a pic.twitter.com/8HPfjINzmp — Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022

My footage of the destroyed column of RU military vehicles on Shevchenko street in Kharkiv. pic.twitter.com/CSTfTcHAcS — Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 28, 2022

Δείτε φωτογραφία από δορυφόρο που δείχνει τα αποτελέσματα των βομβαρδισμών στην οδό Σομπόρνα στο Χάρκοβο:

Θυμίζουμε ότι το Χάρκοβο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας μετά το Κίεβο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή που έφτασαν κοντά στην πόλη επιχειρούν να «σπάσουν» την άμυνά του. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι κατάφερε να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση, η οποία όμως συνεχίζεται και σήμερα με νέες αεροπορικές επιδρομές.

Να σημειώσουμε ότι αυτές οι εικόνες και η τραγική είδηση των απωλειών ανθρώπινων ζωών έρχεται την ώρα των συνομιλιών ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στο Γκόμελ.

Πόσοι ήταν οι νεκροί μέχρι το βράδυ της Κυριακής

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας αργά το βράδυ της Κυριακής ανέφερε ότι 352 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων 14 παιδιών.

Το υπουργείο αναφέρει ότι επιπλέον 1.684 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 116 παιδιά, έχουν τραυματιστεί.