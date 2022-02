Όλος ο πλανήτης έχει στραμμένα τα μάτια του στο Γκόμελ της Λευκορωσίας όπου είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για να βρεθεί λύση και να σταματήσει ο πόλεμος.

Τις δύο αντιπροσωπείες καλωσόρισε ο Λευκορώσος υπουργός Εξωτερικών, Βλαντίμιρ Μακέι και τους μετέφερε το μήνυμα ότι είναι ασφαλείς. Στη συνέχεια με αυστηρό τρόπο ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

⚡️⚡️Video from the beginning of negotiations – or rather, just Makey’s speech

«You can feel completely safe,» Makey told meeting participants.

After that, all journalists were kicked out. «I said turn it off, can’t you hear there?» – says the unidentified man on the background. pic.twitter.com/RoeJmMdThr

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022