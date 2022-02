Την ώρα που η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας «τρέχει» τον Ρoμάν Αμπράμοβιτς, προσπαθώντας να τον διώξει από την Τσέλσι και το αγγλικό ποδόσφαιρο, ο Ρώσος μεγιστάνας θα επιχειρήσει να βοηθήσει για να έρθει η ειρήνη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, τα τελευταία 24ωρα η Ουκρανία ψάχνει απεγνωσμένα έναν Ρώσο με κύρος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει με κάποιον τρόπο στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Και όπως αναφέρεται, ο άνθρωπος που θα βοηθήσει είναι ο Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Η ιστοσελίδα «jewishnews» αναφέρει πως η κυβέρνηση της Ουκρανίας επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη της Τσέλσι και του ζήτησε τη βοήθεια να δώσει το «παρών» στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Όπως τονίζει το αγγλικό Μέσο, ο Ρώσος μεγιστάνας δέχτηκε και αναμένεται να έχει καταλυτικό ρόλο στις συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών που ψάχνουν τη «φόρμουλα» της… ειρήνης.

Μάλιστα, την είδηση επιβεβαίωσε και ο Ρώσος επιχειρηματίας, Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος είχε καταλυτικό ρόλο στην επικοινωνία της Ουκρανίας με τον Αμπράμοβιτς. «Επιβεβαιώνω πως η Ουκρανία έψαξε για έναν Ρώσο που θα μπορούσε να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Έχουν ήδη μιλήσει με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς. Ο κύριος Αμπράμοβιτς προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βοηθήσει, παρότι η δύναμη του είναι περιορισμένη. Ήταν ωστόσο ο μόνος που απάντησε στο αίτημα της Ουκρανίας.

Δεν ξέρω εάν θα βγει αποτέλεσμα, ωστόσο είμαι σε επικοινωνία με τον Ζελένσκι και γνωρίζω πως είναι ευγνώμων για την κίνηση αυτή».

BREAKING: The Jerusalem Post reports that Russian billionaire Roman Abramovich is involved in Russia-Ukraine peace talks

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 28, 2022