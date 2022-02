Μαίνονται οι μάχες τόσο στο Κίεβο, όσο και σε μια σειρά άλλα σημεία της Ουκρανίας. Το ουκρανικό NEXTA παρουσιάζει στο Twitter μια σειρά βίντεο και φωτογραφίες με την πορεία των συγκρούσεων των τελευταίων ωρών.

Στο Νικολάεφ συνέλαβαν στρατιώτες έξω από στρατιωτική βάση.

Ρώσοι σαμποτέρ αιχμαλωτίστηκαν στο Ντούμπνο.

Ρωσική επίθεση αντιμετωπίστηκε επιτυχώς στο Λβιβ.

A #Russian landing force landed in #Brody at 9 a.m. The #Ukrainian army fought back the invaders, according to #Lviv mayor Andriy Sadovyy. pic.twitter.com/bsJUiWSSse — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Στο Ζίτομιρ χτυπήθηκε ρωσικό αεροσκάφος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

In #Zhytomyr region shot down the plane of the occupants. pic.twitter.com/Tlzx8Cqi9U — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Πυροβολισμοί στη Ζαπορίζια και στην Πολτάβα, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν και τέσσερα drones.