Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας φωταγωγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 25 Φεβρουαρίου, το σιντριβάνι της πλατείας Ομονοίας και το κτίριο της Τεχνόπολης.

Σε σχετική του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε: «Ο αγώνας για δημοκρατία, για ειρήνη, για ζωή είναι ιερός και πανανθρώπινος. Η Ομόνοια και η Τεχνόπολη φωταγωγούνται συμβολικά με τα εθνικά χρώματα της Ουκρανίας. Η Αθήνα, πιστή στην ιστορία και την παράδοσή της, συμπαρίσταται στο χειμαζόμενο Κιέβο, την Μαριούπολη, μικρές και μεγαλύτερες πόλεις, στο φίλο Ουκρανικό λαό».

Από χτες πολλές άλλες πόλεις φωταγώγησαν εμβληματικά κτήριά τους αναλόγως, ανάμεσά τους και η Κομισιόν.

In these dark hours, tonight the colours of the Ukrainian flag shine bright on the @EU_Commission headquarters.

A symbol of our solidarity. Friendship. And steadfast support.

More than ever, the EU stands with Ukraine and its people. pic.twitter.com/Mw03d5W7Ig

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022