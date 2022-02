Η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας προκλήθηκε από το στρατιωτικό μποκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Hossein Amir-Abdollahian.

«Η ουκρανική κρίση πηγάζει από τις προκλήσεις – προβοκάτσιες του ΝΑΤΟ», προσέθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη «δεν πιστεύει» σε μία στρατιωτική λύση της κρίσης και γι’ αυτό καλεί σε κατάπαυση του πυρός και στην επιστροφή της πολιτικής και της διπλωματίας.

Το Ιράν παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία «με μεγάλο ενδιαφέρον», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Saeed Khatibzadeh. Επιπλέον, επέρριψε τις ευθύνες για την κλιμάκωση της κρίσης στις «συνεχείς προκλητικές ενέργειες του ΝΑΤΟ, στις οποίες η Ουάσινγκτον παίζει κεντρικό ρόλο», όπως τόνισε.

Και προειδοποίησε πως «τώρα, ολόκληρη η περιοχή της Ευρασίας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας συνολικής κρίσης».

The #Ukraine crisis is rooted in NATO’s provocations.

We don’t believe that resorting to war is a solution.

Imperative to establish ceasefire & to find a political and democratic resolution.

— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 24, 2022