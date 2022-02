Πλήγμα σε μια ποδοσφαιρική ομάδα της Ρωσίας ενδέχεται να επιφέρουν οι αμερικανικές κυρώσεις που επεβλήθησαν στη χώρα. Πρόκειται για την CSKA Μόσχας.

Πως συνέβη αυτό;

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της CSKA -για την ακρίβεια το 77,6%- ανήκει στην τράπεζα VEB, η οποία περιλαμβάνεται στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων.

Τώρα, αν η ρώσικη ομάδα δεν θα μπορεί να κάνει μετεγγραφές ξένων ποδοσφαιριστών ή θα επηρεαστεί με κάποιο άλλο τρόπο από τις κυρώσεις, μένει να διασαφηνιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Interesting – CSKA Moscow football team holding company has been sanctioned by US Treasury… it is owned by state development bank VEB, after a loan was used to fund its new stadium… pic.twitter.com/1TdxyHdimz

— Faisal Islam (@faisalislam) February 22, 2022