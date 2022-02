Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στην Πετρόπολις, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έφθασε τους 165 νεκρούς, κατά τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Παράλληλα, νέα σφοδρά καιρικά φαινόμενα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στην πολιτεία Εσπίριτου Σάντου, η οποία γειτονεύει με αυτήν του Ρίο ντε Ζανέιρο, όπου βρίσκεται η Πετρόπολις.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από τοίχο στην πόλη Αλέγκρε. Άλλος ένας άνθρωπος παρασύρθηκε από χείμαρρο καθώς προσπαθούσε να περισώσει αυτοκίνητο στην πόλη Νόβα Βενέτσια.

Σωστικά συνεργεία και κάτοικοι συνέχιζαν χθες να ψάχνουν αγνοούμενους, σκάβοντας τους πελώριους όγκους λάσπης και συντριμμιών στην Πετρόπολις των 300.000 κατοίκων, όπου ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου δήλωσε πως αυτά που είδε ήταν παρόμοια με «θέατρο πολέμου».

Ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε, καθώς αναγνωρίστηκαν κάποια από τα πτώματα που ανασύρθηκαν, ενώ οικογένειες εντόπισαν δικούς τους ζωντανούς, σύμφωνα με την αστυνομία. Ωστόσο ο τελικός απολογισμός παραμένει ακόμη αβέβαιος – ενώ ο αριθμός των νεκρών δεν σταματά να ανεβαίνει.

Οι αρχές θεωρούν πλέον απίθανο να βρεθούν επιζήσαντες στα βουνά λάσπης και συντριμμιών.

Μέχρι χθες είχαν αναγνωριστεί 124 πτώματα, ανάμεσά τους αυτά 28 παιδιών.

