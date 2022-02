Η κυκλοφορία στο Ιράν του βίντεο ενός άνδρα που επιδεικνύει μέσα στο δρόμο το κεφάλι της νεαρής συζύγου του, την οποία είχε μόλις αποκεφαλίσει, προκαλεί σοκ και αγανάκτηση σήμερα στη χώρα.

Η 17χρονη Μόνα Χεϊνταρί δολοφονήθηκε την Κυριακή στην Αχβάζ από τον σύζυγό της και τον κουνιάδο της, που την υποψιάζονταν για μοιχεία. μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna. Η Αχβάζ είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Mona Heidari, a 17yr old child bride was beheaded by her husband. While holding a knife, the man showcased the severed head on the streets of Ahvaz, SW #Iran The clerical regime’s failure to criminalize ‘honor killings’ has led to a catastrophic rise in such murders. pic.twitter.com/DsFmqOzMxU

Το βίντεο του συζύγου να περπατάει χαμογελαστός στο δρόμο με το κεφάλι του θύματός του έκανε την εμφάνισή του λίγο αργότερα στο ιρανικό διαδίκτυο, αναστατώνοντας τη χώρα.

A honor killing in Iran: the body of a 17-year-old girl was found inside a blanket in Ahwaz.

She fled to Turkey for unknown reasons & was deceitfully returned to Iran. She was beheaded by her husband & her brother-in-law & the murders showed her head to the people in the street. pic.twitter.com/XCoH1p7qXa

