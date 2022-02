Το αεροσκάφος της British Airways της πτήσης BA1307 ερχόταν από το Αμπερντίν της Σκωτίας για να προσγειωθεί στο Χίθροου. Όλα πήγαιναν ρολόι μέχρι που το αεροπλάνο ετοιμάστηκε για την κάθοδο του.

Η κακοκαιρία «Carrie» που πλήττει ολόκληρη τη Βρετανία από άκρη σε άκρη έκανε τις συνθήκες προσγείωσης εξαιρετικά δύσκολες. Οι άνεμοι που φυσούσαν πάνω από το αεροδρόμιο, δεν ήταν απλά θυελλώδεις.

Ήταν τόσο ισχυροί που έκαναν το βαρύ αεροπλάνο να μοιάζει με φτερό. Όπως φαίνεται στο βίντεο το αεροπλάνο παίρνει τροχιά καθόδου αλλά λίγα μέτρα πριν οι πίσω ρόδες του αγγίξουν τον διάδρομο, αρχίζει να μπατάρει αριστερά.

A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario – happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT

— BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) January 31, 2022