Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται στον 6ο χρόνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας καταφέρει να αλλάξει ολοκληρωτικά το status της ομάδας. Ο Καταλανός τεχνικός έχει μετατρέψει τους «πολίτες» σε απόλυτο αφεντικό του Νησιού, μετρώντας 4 League Cups και ένα Κύπελλο, ενώ, το απωθημένο του ευρωπαϊκού τροπαίου παραμένει.

Το τρέχον του συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023, με τον 51χρονο να αναφέρεται στις σκέψεις που κάνει για το μέλλον, του αλλά και για την παρουσία του στην τεχνική ηγεσία της Σίτι.

«Μου έχει δώσει τα πάντα αυτός ο σύλλογος και δεν θέλω να τον προδώσω ή να κάνω κάτι που θα φανεί κακό. Θα ήταν πολύ άσχημο από μέρους μου.

Μαζί πήραμε τις αποφάσεις και τις προηγούμενες φορές που υπογράψαμε νέο συμβόλαιο, μαζί θα το κάνουμε και τώρα όταν έρθει η στιγμή. Εξαρτάται από το πως νιώθει το κλαμπ για εμένα και εγώ για την ομάδα. Δεν είμαι άνθρωπος που σκέφτεται τόσο πολύ το μέλλον όταν υπάρχει ακόμα συμβόλαιο σε ισχύ. Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι μακριά…».

Guardiola on his future: “I’m not thinking about that. I’m not a guy to think much in the future when I have the contract I have. I feel protected here – and comfortable”. 🔵 #MCFC

“Southampton, rest a little bit and continue. At the end of the season we will see what happens”. pic.twitter.com/NE1oV6DH7v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2022