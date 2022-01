Προ των πυλών της εθνικής Ιταλίας είναι ο Μάριο Μπαλοτέλι.

Και αυτό διότι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι φαίνεται να έχει καταλήξει στο να συμπεριλάβει στα πλάνα του στο επόμενο προσκλητήριο της «Σκουάντρα Ατζούρα» τον 31χρονο επιθετικό, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν στην Τουρκία με τα χρώματα της Ντεμιρσπόρ.

Συγκεκριμένα, την φετινή σεζόν με την τουρκική ομάδα έχει καταγράψει 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 8 γκολ, με τις επιδόσεις του να μην αφήνουν ασυγκίνητο τον πρώην προπονητή του τόσο στην Ίντερ, όσο και στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αξίζει να σημειωθεί πως τελευταία φορά που ο Μπαλοτέλι αγωνίστηκε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου του 2018 κόντρα στην Πολωνία. Με το εθνόσημο δε μετράει 36 συμμετοχές, έχοντα βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα 14 φορές.

