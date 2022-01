Φωτοειδησεογράφος δολοφονήθηκε στην Τιχουάνα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, ενώ οι αρχές έκαναν επίσης λόγο περί δολοφονίας δημοσιογράφου στη Βερακρούς (νοτιοανατολικά), χωρίς πάντως να έχουν μπορέσει να επαληθεύσουν το εάν και κατά πόσον ο θάνατος αυτού του δεύτερου συνδεόταν με το επάγγελμά του.

Συνεργάτης αρκετών μεξικανικών ΜΜΕ, ο φωτοειδησεογράφος Μαργαρίτο Μαρτίνες δολοφονήθηκε με τη χρήση πυροβόλου όπλου, ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας. Είχε δεχθεί απειλές, σύμφωνα με μεξικανική ΜΚΟ.

Στην πολιτεία Βερακρούς, ο Χοσέ Λουίς Γκαμπόα, ο διευθυντής ειδησεογραφικού ιστοτόπου, δολοφονήθηκε με τη χρήση μαχαιριού τη 10η Ιανουαρίου. Δεν είχε δεχθεί απειλές, σύμφωνα με την μεξικανική Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων.

Second reporter killed this year in Mexico, and it’s only January. Margarito Esquivel Martínez was shot outside his home. https://t.co/oEBqFoxzkQ

