Από τη ζωγραφική έως τον αθλητισμό και από τη μουσική έως την οικονομία, η περσινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από μια έκρηξη της δημοτικότητας των NFTs με αποτέλεσμα την ανάδειξη τους σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά αξίας 40 δισ. δολαρίων. Οι τεράστιες, λοιπόν, όσο και ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των non-fungible tokens δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες από τον κόσμο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, όπου η γλώσσα του χρήματος έχει τη δική της ξεχωριστή αξία. Πόσο μάλλον αν λάβουμε υπόψη πως έχουμε μπει σε χρονιά εκλογών!

Είναι κοινό μυστικό, εξάλλου, ότι στην Ουάσιγκτον δεν μπορείς να πας μακριά -μην πούμε… πουθενά- χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση μιας προεκλογικής εκστρατείας. Το δε, κόστος της εκλογικής μάχης αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ανά κάθε εκλογικό κύκλο, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Για παράδειγμα, οι συνολικές προεκλογικές δαπάνες των εκλογών του 2020 ανήλθαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ στα 14,4 δισ. δολάρια, ήτοι δηλαδή ποσό υπερδιπλάσιο από τον προεκλογικό κύκλο του 2016, σύμφωνα με την OpenSecrets, που ειδικεύεται στην καταγραφή του πολιτικού χρήματος στις ΗΠΑ.

Βεβαίως, το 2020 οι εκλογές ήταν διπλές, ήτοι προεδρικές και κοινοβουλευτικές, όμως και πάλι τα νούμερα ήταν θεαματικά: η προεδρική αναμέτρηση Μπάιντεν-Τραμπ κόστισε 5,7 δισ. δολάρια και η μάχη για τα έδρανα του Κογκρέσου άλλα 8,7 δισ. δολάρια, που ήταν νέο ποσό ρεκόρ για κοινοβουλευτικές εκλογές. Συγκριτικά το κόστος των ενδιάμεσων κοινοβουλευτικών εκλογών του 2018 ξεπέρασε τα 5,7 δισ. δολάρια.

Με τα αντίπαλα κόμματα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων να έχουν ήδη ξεκινήσει πυρετωδώς την προετοιμασία για την αναμέτρηση της 8ης Νοεμβρίου, το ερώτημα του αν ο φετινός εκλογικός κύκλος θα ξεπεράσει σε κόστος τον προηγούμενο μοιάζει μάλλον ρητορικό. Οι Ρεπουμπλικάνοι θα παλέψουν λυσσαλέα για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας και οι Δημοκρατικοί θα αγωνιστούν σκληρά για να κρατήσουν τα κεκτημένα, κάτι που μεταφράζεται σε ένα βασικό ζητούμενο: άφθονο προεκλογικό χρήμα!

Είναι χαρακτηριστικό πως οι New York Times, σε άρθρο τους τον περασμένο Οκτώβριο(!), υποστήριξαν πως ήδη πριν μπει το 2021 και αρχίσει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις ενδιάμεσες εκλογές, τα… πολεμικά μπαούλα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων είχαν συγκεντρώσει από κοινού 128 εκατ. δολάρια, ένα ποσό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσό που είχαν μαζέψει στο ίδιο χρονικό σημείο πριν τη διπλή εκλογική μάχη του 2020. Έκτοτε το χρήμα άρχισε να συσσωρεύεται γοργά…

Η συγκέντρωση εισφορών από τους δωρητές γίνεται τόσο σε επίπεδο κεντρικής κομματικής μηχανής όσο κυρίως μεμονωμένα από τους υποψηφίους. Οι τελευταίοι για το σκοπό αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει να στήνουν τους σχετικούς μηχανισμούς ειδικά στις περιφέρειες που θεωρούνται πιο ευάλωτες, άρα θα απαιτηθούν υψηλότερες δαπάνες. Ήταν, λοιπόν, λογικό και επόμενο το βλέμμα τους να στραφεί στον «καυτό» κλάδο των κρυπτονομισμάτων και δη, τον κόσμο των NFTs οι δυνατότητες των οποίων αφήνουν τεράστια περιθώρια για την προσέλκυση πολύτιμων δωρητών.

Τα NFTs είναι συλλεκτικό ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο έχει αξία τόσο ως μια εναλλακτική μορφή ψηφιακού νομίσματος αλλά και ως μια μορφή ενός προϊόντος, όπως ένας πίνακας τέχνης, ένα βινύλιο . Το βασικό δε, πλεονέκτημα του είναι πως συνιστά ένα μοναδικό ψηφιακό asset που μπορεί να προσφέρει στον επίδοξο πολιτικό δωρητή τη… μοναδικότητα που θα ήθελε για να αισθανθεί πως κάνει τη διαφορά στην προεκλογική κούρσα.

Κάπως έτσι, δειλά-δειλά, κάποιοι από τους υποψηφίους άρχισαν να εξερευνούν τα αχαρτογράφητα νερά των NFTs πουλώντας tokens προκειμένου να μαζεύουν χρήματα για τον πολιτικό αγώνα. Και η επιτυχία που είχαν, διασφάλισε τον απαιτούμενο θόρυβο, ώστε στελέχη από αμφότερα τα κόμματα να αρχίσουν να συζητούν την ευρύτερη εκμετάλλευση του νέου χρυσοφόρου κοιτάσματος των NFTs.

«Τα NFTs θα μπορούσαν να φέρουν τα πάνω-κάτω στον πολιτικό κόσμο και στην εκστρατεία για τον εκλογικό κύκλο του 2022, καθώς αποτελούν ένα πολύ ισχυρό μηχανισμό για την επίδειξη της στήριξης προς έναν υποψήφιο» σχολίασε μιλώντας στο Politico, ο Τόμικαχ Τίλεμαν του fund Andreessen Horowitz που στηρίζει δυναμικά τις blockchain startups.

Η Δημοκρατική Σρίνα Κουράνι, μηχανικός και αντιπρόεδρος μιας startup που διεκδικεί μια έδρα στην Καλιφόρνια, υπερηφανεύεται πως ήταν η πρώτη που πρόσφερε NFTs ως κίνητρο προς τους επίδοξους οπαδούς και δωρητές της. Η πρώτη προσφορά tokens μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας SolSea συγκέντρωσε λιγότερα από 10.000 δολάρια μέσα σε 72 ώρες, όμως ήταν ουσιαστικά δοκιμαστική.

«Είναι ένας τρόπος να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ των νομοθετών και του κόσμου και να μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση μαζί του, όπως επίσης να έρθουμε σε επαφή με την κρυπτο-κοινότητα και να είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε στο μέλλον της κρυπτο-νομοθεσίας» σχολίασε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη της επισημαίνοντας την ανάγκη και τα μέλη του Κογκρέσου να μάθουν περισσότερα για τα crypto.

