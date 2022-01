Ένα τσουνάμι έφθασε στην Ιαπωνία αργά απόψε και υπάρχει φόβος για κύματα ύψους τριών μέτρων, μετά την έκρηξη την Παρασκευή ηφαιστείου στο αρχιπέλαγος των Τόνγκα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι τσουνάμι 1,2 μέτρου έφθασε στο νότιο νησί Αμάμι Οσίμα γύρω στις 23:55 τοπική ώρα (16:55 ώρα Ελλάδας) Σαββάτου, προτού παρατηρηθούν μικρότερα κύματα σε άλλες περιοχές κατά μήκος της ακτής στο Ειρηνικό της Ιαπωνίας.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022