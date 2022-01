Χιλιάδες μαθητές των δημόσιων σχολείων του Σικάγο (CPS) αποχώρησαν από περισσότερα από 30 σχολεία για να διαμαρτυρηθούν για την ανασφαλή επιστροφή στις σχολικές αίθουσες που επέβαλε η Δημοκρατική δήμαρχος Λόρι Λάιτφουτ. Στις αποχές συμμετείχαν μαθητές λυκείου καθώς και μαθητές της έβδομης και όγδοης τάξης.

Πήραν τη σκυτάλη από τους συμμαθητές τους στην Καλιφόρνια, τη Νέα Υόρκη και τη Μασαχουσέτη που αποχώρησαν αυτή την εβδομάδα για να διαμαρτυρηθούν για τη διά ζώσης εκπαίδευση η οποία τροφοδοτεί τη μαζική εξάπλωση της πανδημίας κοροναϊού, καθώς όπως λένε δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία.

Μαθητές του CPS φώναζαν για τη δημοκρατική δήμαρχο: «Η Λόρι Λάιτφουτ είναι ένοχη σαν την κόλαση»!

Chicago students demand resignation of Chicago Mayor over reopening of schools as pandemic surges. #Strike4SafeSchools #closetheschools pic.twitter.com/idEpbdeuao

Τα σχολεία αποτελούν επί του παρόντος την κορυφαία πηγή εξάπλωσης του ιού, με πάνω από το 41% των κρουσμάτων να συνδέονται με σχολεία, σύμφωνα με τα στοιχεία εντοπισμού επαφών του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Ιλινόις. Στο Σικάγο, 196 άνθρωποι νοσηλεύονται και 21 πεθαίνουν κάθε μέρα. Η θετικότητα των τεστ είναι πολύ υψηλή, στο 17,7%, επισήμως.

Αφού αποχώρησαν από αρκετά σχολεία σε όλη την πόλη, εκατοντάδες μαθητές συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του CPS στο κέντρο της πόλης για να διαμαρτυρηθούν νωρίς το απόγευμα. Οι αποχές έλαβαν επίσης την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων που αντιτάχθηκαν στη συμφωνία μεταξύ του CPS και της Ένωσης Εκπαιδευτικών του Σικάγο να ανοίξουν ξανά τα σχολεία για τη δια ζώσης μάθηση, παρά την μεγάλη αντίθεση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών.

«Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας», δήλωσε στην WSWS ένας μαθητής. «Καταλαβαίνουμε ότι οι καθηγητές φροντίζουν για εμάς… θέλουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό και να τους υποστηρίξουμε».

Ένας άλλος μαθητής δήλωσε: «Πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν». Ένας σπουδαστής της Roberto Clemente Community Academy δήλωσε στο WSWS. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στο σχολείο. Πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν και πολλοί δάσκαλοι λείπουν. Θα έπρεπε να μείνουμε σπίτι και να κάνουμε τηλεκπαίδευση. Θα ήταν καλύτερα για εμάς».

Chicago high school students speak out: «A lot of people are getting sick. A lot of people are dying.»

On the claim that students must be in school for mental health: «They are lying! It’s a scam…they are making ppl feel more scared by being in school. #closetheschools pic.twitter.com/bZ7jnjIRWo

— IYSSE (@IYSSE_US) January 14, 2022