Δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι εκπαιδευτικοί, οργισμένοι με τους κυβερνητικούς χειρισμούς κατά της Covid-19, άφησαν σήμερα τα πόστα τους και βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν καλύτερη προστασία για τους μαθητές και το προσωπικό έναντι της μόλυνσης.

«Σταματήστε την αδιαφορία» και «Έχουμε κουραστεί από τα τεστ» ήταν κάποια από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πανό των εκπαιδευτικών σε πορείας που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, ζητώντας από την κυβέρνηση να τους παράσχει μάσκες προστασίας FFP2 και να σταματήσει να αλλάζει τους κανόνες τόσο συχνά.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και διευθυντές σχολείων προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές των κανονισμών σχετικά με την Covid στα σχολεία. Οι νέοι κανόνες για τα τεστ, που ανακοινώθηκαν πριν από το τέλος των διακοπών των Χριστουγέννων, αλλά έκτοτε έχουν τροποποιηθεί δύο φορές, εντείνουν την οργή.

«Έχουμε φθάσει σε τέτοιο επίπεδο αγανάκτησης, κούρασης και θυμού που δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να οργανώσουμε μια απεργία για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση», δήλωσε η επικεφαλής της συνδικαλιστικής ένωσης Ελιζαμπέτ Αλέν-Μορενό.

Πολλοί διαδηλωτές φώναζαν υπέρ της παραίτησης του υπουργού Παιδείας Ζαν Μισέλ Μπλανκέ. Μια κυβερνητική πηγή αναφέρει ότι είναι απίθανο να χάσει τη δουλειά του σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου.

Tens of thousands of French teachers walked off the job over what they say is the government’s failure to adopt a coherent COVID-19 policy for schools https://t.co/7gTTHuPtSV pic.twitter.com/KeKUPGEraA

Teachers in #France 🇫🇷 went on #strike on Thursday over what they see as the lack of a coherent #COVID19 🦠 policy for schools.

FRANCE 24’s very own @JamesAndreF24 reports from Paris ⤵️ pic.twitter.com/w0Pe7RbneH

— FRANCE 24 English (@France24_en) January 13, 2022