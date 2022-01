Οι εκπαιδευτικοί στη Γαλλία πραγματοποιούν σήμερα μαζική απεργία διαμαρτυρόμενοι για την αποτυχία της κυβέρνησης να υιοθετήσει μια συγκροτημένη πολιτική για τη διαχείριση της πανδημίας κοροναϊού στα σχολεία αλλά και να προστατεύσει επαρκώς τους μαθητές και το προσωπικό από τη μόλυνση.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και διευθυντές σχολείων προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στους νέους κανόνες για τα τεστ, που ανακοινώθηκαν πριν το τέλος των διακοπών των Χριστουγέννων, αλλά έκτοτε έχουν τροποποιηθεί δύο φορές μετά τις επικρίσεις.

“Η κυβέρνηση ανακοινώνει πράγματα, αλλά δεν σκέφτεται τι σημαίνει αυτό για το προσωπικό, είναι κόλαση αυτό που μας ζητούν και δεν λειτουργεί σωστά”, κατήγγειλε αυτή την εβδομάδα ο Ολιβιέ Φλιπό διευθυντής σχολείου του Παρισιού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Teachers’ unions in France are calling for a strike on 13th January due to the Covid situation in schools. https://t.co/NAECcCP1mp

