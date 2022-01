Από το πρωί της Δευτέρας που πέρασε, όπου και χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, έπειτα από τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι ειδικοί παρακολουθούν βήμα βήμα την εξέλιξη με τα κρούσματα κοροναϊού.

Τις δυο πρώτες ημέρες λειτουργίας των σχολείων, βρέθηκαν θετικά 25.000 self test, δημιουργώντας ανησυχία σε γονείς και επιστημονική κοινότητα.

Σήμερα Πέμπτη δεν προσέρχονται με τεστ. Ωστόσο, δεν το «γλιτώνουν» αφού με βάση το πρωτόκολλο το τρίτο σελφ τεστ θα το κάνουν σήμερα και θα το παραδώσουν αύριο Παρασκευή στα σχολεία. Οπότε θα το κάνουν σήμερα ή αύριο το πρωί.

Ένα στα πέντε κρούσματα κάτω από 17 ετών

Η ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει ότι σχεδόν ένα στα πέντε κρούσματα σήμερα είναι ηλικίας κάτω των 17 ετών. Ειδικότερα, από τα 24.246 κρούσματα που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τα 5.737 ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα. Εως αργά χθες το βράδυ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας περιελάμβανε τμήματα από δύο σχολεία της χώρας κλειστά. Η ανοδική τάση των κρουσμάτων σε αυτές τις ηλικίες και υπό υπό το πρίσμα της υπερμεταδοτικότητας της Ομικρον το υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι αν χρειαστεί και εφόσον υπάρχει σχετική εισήγηση από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα για τα σχολεία, δηλαδή δεν θα ισχύσει το 50% συν 1 για την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος.

Το υπουργείο Παιδείας λέει ότι «όλα αυτά τα χιλιάδες κρούσματα θα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να γνωρίζουν ότι είναι φορείς του ιού. Κάθε ένα τέτοιο εν δυνάμει κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχανισμού του σελφ τεστ είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού όχι μόνο στην σχολική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.

Νωρίς για συμπεράσματα για τα σχολεία

«Νωρίς» οι τρεις μέρες για να δούμε αν το άνοιγμα των σχολείων λειτούργησε θετικά ή αρνητικά ως προς την πανδημία, ωστόσο, λόγω των τεστ που έκαναν μαθητές και εκπαιδευτικοί «εντοπίστηκαν κρούσματα που αλλιώς δεν θα εντοπίζονταν», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στις θέσεις τους οι περίπου 4.000 αναπληρωτές που θα καλύψουν τα κενά των νοσούντων, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι οι σχολικές μονάδες θα συνεχίσουν να λειτουργούν «με αυστηρό πρωτόκολλο και με βάση το σχέδιο με το οποίο άνοιξαν».

Ανοδική τροχιά στα κρούσματα ηλικίας 4-18 ετών

Τα στοιχεία στις εκθέσεις του ΕΟΔΥ δείχνουν ότι η καθοδική πορεία που κατέγραφαν τα παιδικά κρούσματα από τις 20 Δεκεμβρίου, οπότε το ποσοστό τους επί των συνολικών κρουσμάτων είχε μειωθεί από το 27% στο 22% και στο 16% την αμέσως επόμενη (27/12-02/01) πλέον ανακόπτεται και εισέρχεται ξανά σε ανοδική τροχιά, με τα 43.386 κρούσματα ηλικίας 4-18 ετών την εβδομάδα 3 -9 Ιανουαρίου να αποτελούν το 18%.

Τι ισχύει για τα self test στα σχολεία

Ειδικότερα για αυτήν, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου προβλέπεται η διεξαγωγή τριών self test, και από την ερχόμενη εβδομάδα στις 17 Ιανουαρίου τα απαραίτητα self test θα είναι δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, την Τρίτη και την Παρασκευή. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι είναι υπόχρεοι σε 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Τι θα κρίνει τις αποφάσεις

Η «έκρηξη» κρουσμάτων από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας τους δεν επιτρέπει εφησυχασμό, ενώ η συζήτηση για την αναθεώρηση του πρωτοκόλλου «50%+1», με βάση το οποίο κλείνει ένα σχολικό τμήμα σε περίπτωση κρουσμάτων, όχι μόνο παραμένει «στο τραπέζι», αλλά φαίνεται να έρχεται όλο και πιο κοντά.

Εξάλλου, ακόμη και μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είχαν διαφωνήσει με τη διατήρησή του, ασχέτως αν επικράτησε η εισήγηση της πλειοψηφίας, που οδήγησε στις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων μετά τις γιορτές.

Παράλληλα, ειδικοί εκτιμούν πως, παρά τα αυξημένα κρούσματα, αλλά και την αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία από παιδιά και εφήβους την τελευταία εβδομάδα, είναι νωρίς για να βγουν συμπεράσματα για τη λειτουργία των σχολείων και «δείχνουν» προς δύο ημερομηνίες-κλειδιά για να υπάρξει μια πιο ασφαλής εκτίμηση της κατάστασης, βάσει της οποίας θα φανεί αν ο τρόπος με τον άνοιξαν οδηγεί σε σοβαρή αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊού.

«Αν χρειαστεί θα τροποποιηθούν τα πρωτόκολλα»

Τα χιλιάδες κρούσματα κοροναϊού στα σχολεία, τα οποία βέβαια δεν οφείλονται σε διασπορά εντός της σχολικής κοινότητας, φέρνουν στο προσκήνιο μία πιθανή αλλαγή στα πρωτόκολλα και κυρίως στη ρύθμιση που προβλέπει ότι ένα τμήμα θα κλείνει μόνο αν νοσεί το 50%+1 της τάξης.

Η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ πως αν χρειαστεί και εφόσον υπάρχει σχετική εισήγηση από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα για τα σχολεία.

Όπως είπε, τα περίπου 25.000 θετικά τεστ που καταγράφηκαν τις δύο πρώτες μέρες επαναλειτουργίας των σχολείων είναι εν δυνάμει κρούσματα που εντοπίστηκαν από self test, τονίζοντας ότι δεν προκλήθηκαν από την σχολική δραστηριότητα. Πρόσθεσε δε ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, που ήταν στην πλειοψηφία τους ασυμπτωματικοί, θα μόλυναν κάποιους καθώς υπάρχει κινητικότητα, ωστόσο με τα self tests μπήκε φρένο στη διασπορά.

«Δεν μένουμε σταθεροί σε ένα πρωτόκολλο»

Ερωτηθείσα αν θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα σε περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων, επεσήμανε ότι το υπουργείο ακούει πάντα την Επιτροπή. «Δεν μένουμε σταθεροί σε ένα πρωτόκολλο. Αν τα πρωτόκολλα χρειαστεί να τροποποιηθούν, με εισήγηση της Επιτροπής, θα γίνει».

Ειδικά για το 50%+1, δήλωσε ότι δεν απασχολεί την Επιτροπή επιδημιολογικά, γιατί έχει να κάνει με την κινητικότητα των σχολείων.

Παράλληλα, η κυρία Μακρή ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να βγει όσο γίνεται νωρίτερα η απόφαση για την άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς, που τα παιδιά τους νοσούν με κοροναϊό.

Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για τις αποφάσεις

Για το κύμα της μετάλλαξης Όμικρον του κοροναϊού, αλλά και την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – που απασχολεί και φοβίζει πολλούς γονείς- μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Ερωτηθείς για το άνοιγμα των σχολείων και τα χιλιάδες κρούσματα που εντοπίστηκαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μόλις τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας τους, ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι «τα αρχικά κρούσματα ήταν αυτά που είχαν τα παιδιά μας πριν φτάσουν στα σχολεία. Άρα, τα σχολεία βοήθησαν στη σωστή ιχνηλάτηση». Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι τα στοιχεία από τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας προέρχονται ουσιαστικά από το δεκαπενθήμερο των γιορτών.

Όπως ανέφερε, τα αυριανά στοιχεία της Παρασκευής (14.01.2022) και της επόμενης Δευτέρας (17.01.2022) θα αποτελέσουν κριτήριο για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα, αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων και κατά πόσον αυτή οδηγεί σε σοβαρή αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊού.